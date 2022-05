Parigi: Trevisan al 3° turno, oggi ci prova Giorgi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Martina di nuovo in campo venerdì contro l’australiana Saville. Camila, 28esima testa di serie, affronta la kazaka Putintseva Leggi su federtennis (Di mercoledì 25 maggio 2022) Martina di nuovo in campo venerdì contro l’australiana Saville. Camila, 28esima testa di serie, affronta la kazaka Putintseva

Advertising

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSA MARTINA ?????? Settima vittoria consecutiva per l'azzurra, che conferma di essere in un momento di forma… - SPattuglia : RT @Eurosport_IT: MERAVIGLIOSA MARTINA ?????? Settima vittoria consecutiva per l'azzurra, che conferma di essere in un momento di forma strep… - settalese : RT @lorenzofares: È in fiducia, @MartinaTrevisa3 ???? E sa come andare avanti al #RolandGarros : batte 63 62 Magda Linette ???? ed è al 3T a P… - settalese : RT @Eurosport_IT: MERAVIGLIOSA MARTINA ?????? Settima vittoria consecutiva per l'azzurra, che conferma di essere in un momento di forma strep… - infoitsport : Martina Trevisan non smette più di stupire e il sogno di Parigi prosegue -