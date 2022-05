Milano | la Polizia locale salva il giovane falco pellegrino del Pirellone che era scappato dal nido su un balcone di via Fara

Advertising

milanonewsgaia : Milano, bucavano le gomme per rubare nelle auto da riparare: la Polizia di Stato ferma due persone di cui una con 4… - gaiaitaliacom : Milano, bucavano le gomme per rubare nelle auto da riparare: la Polizia di Stato ferma due persone di cui una con - StefaniaChiale : Ops..??????? (a proposito di #armi) La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art.5 della legge lombarda 20… - quibresciait : Sicurezza, niente taser elettrici alle polizie locali: “Incostituzionale” - Milano. Addio ai “dissuasori di stordim… - giornalemetro : Milano, salvato dalla Polizia locale il piccolo falco pellegrino del Pirellone | Giornale Metropolitano -

Poliziamoderna.it

Gli affari di Tamunga passavano perdove la sua rete di contatti portava dritto ad Africo e ... Nel luglio 1992, infatti, è stato arrestato dalladi Fortaleza (Brasile) per traffico di ...... durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viahanno visto un uomo ... M., 21enne marocchino con precedenti die irregolare sul territorio nazionale, è stato ... Trent'anni DIA: il capo della Polizia a Milano Presenti: la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, il direttore della Dia Maurizio Vallone e il capo della polizia Lamberto Giannini ... Lo ha affermato questa mattina a Milano il ministro ...NAPOLI – Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Milano hanno visto un uomo ... M.M., 21enne marocchino con ...