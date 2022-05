Mila Kunis ripensa a That ' 70s Show | Non smettevo di piangere quando è finito

(Di mercoledì 25 maggio 2022)non riusciva a smettere diil giorno in cui'70s, serie TV prodotta dal 1998 al 2006, è giunto al termine., ospite di Ellen DeGeneres, ha ricordato la fine di'70s, ammettendo che non riusciva a smettere disi è trattato di dire addio alla serie TV di cui era protagonista. Sono passati più di 15 anni dalla fine di'70s, serie televisiva i cui protagonisti sono un gruppo di adolescenti che vivono a Point Place, eppurericorda esattamente come si è sentitaè arrivato il momento di dire addio alla serie dopo otto stagioni. ...

Advertising

weasleysclaw : mila kunis mia grandissima crush non la supererò mai -

AMICA - La rivista moda donna

... coinvolti nella nuova serie a tempo pieno, e di Topher Grace (Eric), Laura Prepon (Donna), Wilmer Valderrama (Fez),(Jackie) e Ashton Kutcher (Kelso), guest star in un numero imprecisato ...... come Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher,e Wilmer Valderrama . I nuovi attori del franchise includeranno Ashley Aufderheide, Callie Haverda, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, ... Mila Kunis è tra le 100 persone più influenti del 2022 e Ashton Kutcher se la prende con Time Mila Kunis non riusciva a smettere di piangere il giorno in cui That '70s Show, serie TV prodotta dal 1998 al 2006, è giunto al termine. Mila Kunis, ospite di Ellen DeGeneres, ha ricordato la fine di ...La nuova serie sarà disponibile in streaming su Netflix prossimamente. Netflix ha messo a segno un altro gradito ritorno nell'attesissimo sequel della sitcom That '70s Show. Tommy Chong riprenderà il ...