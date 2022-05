Matteo Zuppi | l’anarcociclista capo dei vescovi

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo fa, nel 2019, mi capitò di scrivere su questo spazio una cosa per me inusuale, cioè una specie di applauso a un pretone, un cardinale, che reggeva la diocesi L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

antoniospadaro : Auguri al card. Matteo Zuppi, nuovo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Signore lo ricolmi di sagge… - EnricoLetta : Gli auguri più sentiti di buon lavoro al nuovo Presidente della #CEI, Cardinale Matteo #Zuppi. - Avvenire_Nei : Saluto del Card. Matteo Maria #Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della #Cei - acs_italia : RT @acs_italia: ACS ha appreso con gioia della nomina del Card. Matteo Maria #Zuppi a Presidente della CEI. La fondazione assicura la pregh… - cicciopuz : RT @RescueMed: Ieri @Pontifex_it ha nominato il cardinale Matteo #Zuppi come nuovo presidente della @UCSCEI Conferenza Episcopale Italiana.… -

Il cardinaleMaria, arcivescovo di Bologna, presenta così la sua missione come nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana. Incarico conferitogli ieri mattina dal Papa, poco ...... che andrà a ricoprire per un quinquennio il servizio all'interno del Consiglio Permanete della Cei ed affiancherà il Presidente, il cardinaleMaria, nel Consiglio di Presidenza. Savino, ...Da Francesco De Gregori allo scomparso David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, dal fondatore della comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, fino al neo presidente della Cei, "don Matteo" ...La Cei non si è mostrata sempre illuminata. Speriamo sia l’inizio di un tempo buono. Sarà così Rita Aglietti Cari lettori, La nomina di Matteo Zuppi alla guida della Conferenza episcopale è una buona ...