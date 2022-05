Marracash su Elodie: “Un legame che non avrà mai fine” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il rapper Marracash (pseudonimo di Fabio Bartolo Rizzo) questa sera a Le iene, parlerà del rapporto con la cantante Elodie Di Patrizi. Una relazione che non accetta etichette semplicistiche Marracash ed Elodie, un rapporto difficile da spiegare “Difficile da spiegare”, è così che l’artista definisce al Corriere della Sera il suo legame con l’icona pop Elodie, poi continua : Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene. Estratto dall’intervista al Corriere della Sera La coppia infatti nonostante sia cessata la relazione amorosa, così come la s’intende convenzionalmente, continua a vivere in un rapporto mai cessato, ma che ha solo avuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il rapper(pseudonimo di Fabio Bartolo Rizzo) questa sera a Le iene, parlerà del rapporto con la cantanteDi Patrizi. Una relazione che non accetta etichette semplicisticheed, un rapporto difficile da spiegare “Difficile da spiegare”, è così che l’artista definisce al Corriere della Sera il suocon l’icona pop, poi continua : Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene. Estratto dall’intervista al Corriere della Sera La coppia infatti nonostante sia cessata la relazione amorosa, così come la s’intende convenzionalmente, continua a vivere in un rapporto mai cessato, ma che ha solo avuto ...

