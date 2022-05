M5s, l'ennesimo strappo: Giarrusso si dimette in polemica con vertici e Conte (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una nuova bufera all'interno del Movimento dopo l'annuncio dell'eurodeputato che lascia per il mancato appoggio nella candidatura alle elezioni in Sicilia. 'Era interessato solo alle poltrone', ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una nuova bufera all'interno del Movimento dopo l'annuncio dell'eurodeputato che lascia per il mancato appoggio nella candidatura alle elezioni in Sicilia. 'Era interessato solo alle poltrone', ...

Advertising

FMCastaldo : Non è il momento per l’ennesimo tafazzismo a 5Stelle. Giuseppe #Conte sta realizzando quel rinnovamento cruciale da… - 5Ricomincio : @gisellebardot mi sa che anche l'anno prossimo non ci faranno votare,il PD fa finta di volerle, la Lega sa che avrà… - spighissimo : RT @LupoRamingo: @StefanoCalaman1 @spighissimo Caro mio, io sono stato in fervente Renziano. Avevo creduto alla rottamazione,.mi sembrava l… - LupoRamingo : @StefanoCalaman1 @spighissimo Caro mio, io sono stato in fervente Renziano. Avevo creduto alla rottamazione,.mi sem… - Muresan801 : RT @fabrizio19651: #Giarrusso sbatte la porta del #M5S e pare voglia fondare l'ennesimo partito che, tipo Alternativa amica di Di Battista,… -