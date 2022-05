L’aria condizionata in auto vietata? (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’indicizzazione è una brutta bestia, perché grazie ad abili trucchetti permette a siti fuffari di trovare spazio tra le notizie che certi motori di ricerca mettono più in evidenza. Come tutti sapete si è parlato molto di risparmiare energia da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, e risparmiare energia significa anche e soprattutto usare certi strumenti con parsimonia. Ad esempio riscaldamento e aria condizionata, il governo difatti ha approvato una norma chiamata “operazione termostato”. Come riportava Adnkronos: Dal 1° maggio – spiegano – partirà la cosiddetta «operazione termostato» decisa dalla commissione Ambiente della Camera all’interno del decreto Bollette che impone dei limiti di temperatura negli edifici pubblici, scuole comprese e ospedali e casa di cura esclusi. Secondo la nuova norma, proposta dal M5S, la media ponderata della temperatura ... Leggi su butac (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’indicizzazione è una brutta bestia, perché grazie ad abili trucchetti permette a siti fuffari di trovare spazio tra le notizie che certi motori di ricerca mettono più in evidenza. Come tutti sapete si è parlato molto di risparmiare energia da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, e risparmiare energia significa anche e soprattutto usare certi strumenti con parsimonia. Ad esempio riscaldamento e aria, il governo difatti ha approvato una norma chiamata “operazione termostato”. Come riportava Adnkronos: Dal 1° maggio – spiegano – partirà la cosiddetta «operazione termostato» decisa dalla commissione Ambiente della Camera all’interno del decreto Bollette che impone dei limiti di temperatura negli edifici pubblici, scuole comprese e ospedali e casa di cura esclusi. Secondo la nuova norma, proposta dal M5S, la media ponderata della temperatura ...

