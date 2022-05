Advertising

biscottinofelic : Dovete mettere le toppe con la narrazione.. avanzamento lento e minimo da conquistare. Va be a putin queste narraz… -

Il Tirreno

Ci voleva Tom Cruise con il bomber con lee i jeans stretti al punto giusto e persino la ... I suoi outfit ,capi e accessori dalle 50 sfumature di lenti specchiate, sono indelebilmente ...I vicoli erano stretti, delimitati ai lati da vecchi edifici visibilmente più volte rimaneggiati come un vestito dalle molte. A volte strettissimi ed umidi, con i panni stesile pareti ... La Fi-Pi-Li tra toppe, strettoie e troppe auto “contromano” Il nostro racconto: mentre percorriamo la superstrada una macchina imbocca la corsia sbagliata. I pendolari: «Tutti i giorni è così». Il pericolo dei cantieri ...Sembra una presa in giro, anche perché il provvedimento non è definitivo e tra un mese saremo di nuovo a lamentarci". Situazioni di degrado e incuria, riportate a mezzo stampa, sono state più volte ...