“Investimento a tre cifre”: De Laurentiis spiazza i tifosi, c’è l’annuncio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto durante la festa per i 130 anni del quotidiano napoletano Il Mattino. Conclusa la stagione con il ritorno in Champions League, il Napoli guarda già al prossimo anno. La società si è mostrata fin da subito molto attiva sul mercato. Al netto dell’addio di Insigne, volato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del Napoli Aurelio Deè intervenuto durante la festa per i 130 anni del quotidiano napoletano Il Mattino. Conclusa la stagione con il ritorno in Champions League, il Napoli guarda già al prossimo anno. La società si è mostrata fin da subito molto attiva sul mercato. Al netto dell’addio di Insigne, volato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fattoquotidiano : Mariupol, le navi possono lasciare il porto. Missili su Zaporizhzhia. Zelensky: “Armi a noi un investimento per la… - iltirreno : DENTRO AL NUOVO LABORATORIO - La società accentra in via del Castelluccio le tre vecchie strutture esistenti. Ci la… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Mariupol, le navi possono lasciare il porto. Missili su Zaporizhzhia. Zelensky: “Armi a noi un investimento per la sta… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Mariupol, le navi possono lasciare il porto. Missili su Zaporizhzhia. Zelensky: “Armi a noi un investimento per la sta… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Mariupol, le navi possono lasciare il porto. Missili su Zaporizhzhia. Zelensky: “Armi a noi un investimento per la sta… -