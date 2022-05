Il finale di This is Us chiude un cerchio perfetto non senza polemiche (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il finale di This is Us è andato in scena qualche ora fa negli Usa non senza lasciarsi dietro un piccolo strascico di polemiche. In molti avrebbero preferito vedere altro, come spesso accade in un finale di serie, ma quello che è andato in scena è stato perfetto per uno show che ha cambiato il mondo della serialità. This is Us verrà ricordata per la sua narrazione, per l’intensità delle storie raccontate e per l’ottimo cast messo insieme ed è proprio questo quello che è venuto alla luce nell’ultimo episodio della stagione e della serie. Messa da parte la morte di Rebecca, i Big Three si sono ritrovati per affrontare il funerale e riprendere in mano la proprio vita. La madre è morta, il padre non c’era già più da tempo ma This Is Us ci racconta bene ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildiis Us è andato in scena qualche ora fa negli Usa nonlasciarsi dietro un piccolo strascico di. In molti avrebbero preferito vedere altro, come spesso accade in undi serie, ma quello che è andato in scena è statoper uno show che ha cambiato il mondo della serialità.is Us verrà ricordata per la sua narrazione, per l’intensità delle storie raccontate e per l’ottimo cast messo insieme ed è proprio questo quello che è venuto alla luce nell’ultimo episodio della stagione e della serie. Messa da parte la morte di Rebecca, i Big Three si sono ritrovati per affrontare il funerale e riprendere in mano la proprio vita. La madre è morta, il padre non c’era già più da tempo maIs Us ci racconta bene ...

Advertising

PisaSC : Più di una semplice squadra. Questa è una famiglia. ???? More than just a team. This is a family. ???? #Pisa #PisaSC… - spotlessmjnd : Okay riapro Twitter domani pomeriggio dopo aver visto il finale di This Is Us addio - mastupendo : silenziando tutti gli account di tutti gli attori di this is us perché io non lo sto prendendo per niente bene ques… - notsosafe : domani dovrò resistere fino alle 19 prima di poter vedere la finale di this is us ?? - itsmetheguru : Quando vidi il finale ed ero già più grandicella ero tipo “this is soooo gay” ed ho iniziato a mettere insieme i pezzi -