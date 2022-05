Giro d’Italia 2022, Lorenzo Fortunato: “Mi è mancata la gamba per stare con i migliori, ci riproverò” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un’altra giornata all’attacco, una sedicesima piazza che sicuramente non può accontentare le aspettative. Lorenzo Fortunato in una frazione simile, come la diciassettesima del Giro d’Italia 2022, poteva sicuramente ambire a qualcosa di più: al mattino ha centrato la fuga giusta, poi però non ha tenuto il passo dei migliori. Come detto anche da Ivan Basso in un’intervista esclusiva per OA Sport, la EOLO-Kometa si poteva attendere qualcosa in più dal vincitore della frazione dello Zoncolan dello scorso anno. Mancano ancora però quattro giorni al termine della Corsa Rosa. Giro d’Italia 2022, Ivan Basso: “Ci aspettavamo di più da Fortunato, ma meritava fiducia. Marmolada decisiva” Le parole di Fortunato: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un’altra giornata all’attacco, una sedicesima piazza che sicuramente non può accontentare le aspettative.in una frazione simile, come la diciassettesima del, poteva sicuramente ambire a qualcosa di più: al mattino ha centrato la fuga giusta, poi però non ha tenuto il passo dei. Come detto anche da Ivan Basso in un’intervista esclusiva per OA Sport, la EOLO-Kometa si poteva attendere qualcosa in più dal vincitore della frazione dello Zoncolan dello scorso anno. Mancano ancora però quattro giorni al termine della Corsa Rosa., Ivan Basso: “Ci aspettavamo di più da, ma meritava fiducia. Marmolada decisiva” Le parole di: ...

