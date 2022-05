(Di mercoledì 25 maggio 2022) (23 maggio 2022) - 23 maggio 2022 - Con l'entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016 (), la protezione dei dati personali ha assunto sempre più un ruolo rilevante nella società ed in particolare nei servizi informatici., nel perseguire il proprio percorso di miglioramento, ha ritenuto opportuno conseguire laallo schemarelativo alla conformità al. L'implementazione dei requisiti dello schemaè risultata agevolata dalla presenza di diverse procedure originate con l'implementazione, a partire dal 2005, di un Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, in conformità con lo standard ISO/IEC 27001 ed in particolare alla estensione ISO/IEC 27018 - Codice di condotta per la protezione delle PII (Personally Identifiable ...

GDPR: Cineca acquisisce la certificazione ISDP©10003.

La Certificazione è uno strumento che consente di dimostrare la gestione dei dati personali in conformità a quanto previsto dal: in particolare,ha optato per un ambito di applicazione ...In questo contesto, reso ancora più urgente dalla pandemia, ha preso il via un accordo trae ...in modo che i dati del paziente vengano conservati con la massima sicurezza come prevista dal,... GDPR: Cineca acquisisce la certificazione ISDP©10003 (23 maggio 2022) - 23 maggio 2022 - Con l'entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), la protezione dei dati personali ha assunto ...