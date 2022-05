Fiorentina | Commisso | ' Vlahovic? Non abbiamo perso molto'

Advertising

sportface2016 : #Fiorentina, #Commisso ne ha per tutti: 'Vissuto situazione difficile, ho ricevuto anche minacce. Le nostre avversa… - eidos_psiche : RT @Susanna03447691: C'è chi si accontenta del fumo e chi ambisce all'arrosto #Fiorentina #commisso #conferenzasenzacontraddittorio https:… - LucaBarbi74 : RT @giopU2viola: Quindi, secondo qualcuno il presidente Commisso in conferenza stampa doveva dichiarare che avrebbe messo 200 milioni per i… - TMWSampdoria : Fiorentina, Commisso ammette: 'Contro la Sampdoria abbiamo fatto schifo' - Beatric09656317 : @Fabrizio__66 @AlbertoIannalfi @PietroLazze @rchechi72 Anch'io tifo Fiorentina e godo per questo campionato ?? Bando… -

Laè tornata in Europa dopo 6 anni e per il presidenteè tempo di bilanci. La Viola ha raggiunto l'obiettivo fissato, l'accesso alla Conference League 2022 - 23, ma la cessione di ...Serie A - Le parole di Roccoche svela tutto sul futuro dell' Inter di Suning che in sei mesi potrà cedere la società. Queste le sue parole in conferenza stampa di fine stagione: "Suning ha perso il controllo della sua ...In occasione dell'inaugurazione della sede della Lega Serie A a New York erano presenti il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e il presidente gigliato Rocco Commisso, in ...(LaPresse) La Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti avviando una nuova fase storica per il calcio italiano. L’evento inaugurale 'Calcio is back', nella ...