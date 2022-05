“Draghi non sa nulla di giustizia”, Gratteri ha ragione? Segui la diretta con Peter Gomez (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ladyonorato : Nessuno ne parla più, ma sanitari e docenti sono ancora sotto ricatto. Non abituiamoci agli abusi del governo… - fattoquotidiano : “Draghi? È un esperto di finanza. Punto. Su sicurezza e riforma della giustizia non ci siamo proprio”: l’accusa di… - CarloCalenda : Salvini racconta palle e non legge nulla. Da Ministro non si presentava in ufficio. Passa le giornate ad attaccare… - ChiaraSperanza4 : RT @ladyonorato: Nessuno ne parla più, ma sanitari e docenti sono ancora sotto ricatto. Non abituiamoci agli abusi del governo #Draghi http… - ubaldo_angelo : il re dei DPCM si lamenta che Draghi non si presenta in aula per riferire sulle scelte politiche relative all'Ucraina. #Conte -