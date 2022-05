Derby di Milano per Scamacca ma il prezzo è un problema (Di mercoledì 25 maggio 2022) Inter e Milan continuano a marcarsi a vicenda, non solo sul campo ma anche sul mercato. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Gianluca Scamacca,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Inter e Milan continuano a marcarsi a vicenda, non solo sul campo ma anche sul mercato. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Gianluca,...

Advertising

sportli26181512 : Derby di Milano per Scamacca ma il prezzo è un problema: Inter e Milan continuano a marcarsi a vicenda, non solo su… - Maglia13euros : Anche il c.t. Mancini al piccolo derby di Milano: 2-2 pieno di emozioni e rimpianti - La Gazzetta dello Sport - LNN999 : RT @NonEvoluto: Ricordo di aver sorriso in entrambi i casi, perché in fondo chi è di #Milano lo sa, è sempre #Derby. Non fosse così, sapete… - Siculo65_Milan : RT @NonEvoluto: Ricordo di aver sorriso in entrambi i casi, perché in fondo chi è di #Milano lo sa, è sempre #Derby. Non fosse così, sapete… - CaprioliSimone : RT @NonEvoluto: Ricordo di aver sorriso in entrambi i casi, perché in fondo chi è di #Milano lo sa, è sempre #Derby. Non fosse così, sapete… -