Danilo Coppola resta in Svizzera: negata l’estradizione (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Svizzera decide di negare l’estradizione dichiarando che lì non è previsto il carcere per il reato di tentata estorsione di cui è stato accusato Danilo Coppola, che ha la possibilità di restare nel paese. Lui intanto continua a dichiararsi innocente e scrive sui social “Sono ricercato, dall’8 marzo c’è un ordine di custodia cautelare nei miei confronti, l’ho saputo e ho preferito non farmi trovare. Non vorrei fare l’ennesimo carcere preventivo per poi essere di nuovo assolto“. È ancora sotto accusa di tentata estorsione a Prelios, società proprietaria del complesso immobiliare Porta Vittoria a Milano, ma Danilo Coppola evita il carcere restando in Svizzera che risponde “Da noi questo reato non è punibile con il carcere”. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladecide di negaredichiarando che lì non è previsto il carcere per il reato di tentata estorsione di cui è stato accusato, che ha la possibilità dire nel paese. Lui intanto continua a dichiararsi innocente e scrive sui social “Sono ricercato, dall’8 marzo c’è un ordine di custodia cautelare nei miei confronti, l’ho saputo e ho preferito non farmi trovare. Non vorrei fare l’ennesimo carcere preventivo per poi essere di nuovo assolto“. È ancora sotto accusa di tentata estorsione a Prelios, società proprietaria del complesso immobiliare Porta Vittoria a Milano, maevita il carcerendo inche risponde “Da noi questo reato non è punibile con il carcere”. ...

Advertising

infoitinterno : La Svizzera dice no all'estradizione di Danilo Coppola, l'ex re di Porta Vittoria - studiomarzocchi : Ultima Ora: Danilo Coppola, da furbetto del quartierino a latitante: la lunga storia di «Er Cash» #economia #italia… - RedazioneLaNews : #Milano La Svizzera dice no all'estradizione di Danilo Coppola, l'ex re di Porta Vittoria - newsfinanza : Danilo Coppola, da furbetto del quartierino a latitante: la lunga storia di «Er Cash» - TeleradioNews : Svizzera nega arresto del... - Svizzera nega arresto del casertano Danilo Coppola La Svizzera ha detto no alla… -