Civitavecchia | sbarca con 54 chili di hashish nel tir | 70enne incastrato dal fiuto di “Fanda”

(Di mercoledì 25 maggio 2022)– Oltre 54 chilogrammi di, 210 mila euro in contanti e un’arma da fuoco con relative cartucce sono stati intercettati al porto didai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le Fiamme Gialle del Gruppo di, con l’ausilio del cane antidroga “”, hanno scovato – occultati all’interno di un autoarticolato proveniente da Barcellona – 4 borsoni contenenti 551 panetti di. L’autista del veicolo, un Italiano di 70 anni, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di traffico di droga. Inoltre, su un carroattrezzito da Olbia, grazie aldel cane “Jackpot”, i Finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 7,65 marca Browning di fabbricazione belga, illegalmente detenuta, 19 ...

La Guardia di Finanza ha trovato e sequestrato 54 kg di hashish e 210mila euro in contanti e una pistola CIVITAVECCHIA - Oltre 54 chilogrammi di hashish, 210 m ...Con l'aiuto di un altro cane "Jackpot" i finanzieri hanno trovato su un carroattrezzi sbarcato da Olbia una pistola calibro 7,65 ...