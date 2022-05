Christian Abbiati, chi è la figlia e speaker Giulia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Giulia Abbiati è la splendida figlia dell’ex portiere del Milan Christian Abbiati (che, nel corso della sua carriera sportiva, ha conquistato tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa europea). Nel 2021 la figlia dell’ex campione ha debuttato come speaker radiofonica a Radio Zeta. Christian Abbiati, chi è la figlia Giulia Abbiati ha studiato presso la scuola internazionale di Milano e a seguire ha frequentato la facoltà di comunicazione dei media all’università IULM. Nel 2021 ha fatto la sua prima esperienza radiofonica come speaker di Radio Zeta nel programma Buongiorno Zeta. Per quanto riguarda la vita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)è la splendidadell’ex portiere del Milan(che, nel corso della sua carriera sportiva, ha conquistato tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa europea). Nel 2021 ladell’ex campione ha debuttato comeradiofonica a Radio Zeta., chi è laha studiato presso la scuola internazionale di Milano e a seguire ha frequentato la facoltà di comunicazione dei media all’università IULM. Nel 2021 ha fatto la sua prima esperienza radiofonica comedi Radio Zeta nel programma Buongiorno Zeta. Per quanto riguarda la vita ...

