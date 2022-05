Cassa Depositi e Prestiti apre una nuova sede a Brescia (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Un ulteriore passo nel programma di avvicinamento ai territori, per intercettare i bisogni degli stakeholders e per rispondere tempestivamente con soluzioni, prodotti e servizi dedicati a imprese e Pa”. Lo dice Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, all’inaugurazione dell’ufficio di Brescia. “Siamo in un periodo cruciale, con importanti sfide e criticità derivanti dalle turbolenze sul mercato delle materie prime e dalla crisi energetica“, aggiunge. L’auspicio – conclude Gorno Tempini – “è di poter lavorare ancor più al fianco delle imprese e delle amministrazioni, che dovranno essere in prima linea nella gestione delle risorse del Pnrr”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Un ulteriore passo nel programma di avvicinamento ai territori, per intercettare i bisogni degli stakeholders e per rispondere tempestivamente con soluzioni, prodotti e servizi dedicati a imprese e Pa”. Lo dice Giovanni Gorno Tempini, presidente di, all’inaugurazione dell’ufficio di. “Siamo in un periodo cruciale, con importanti sfide e criticità derivanti dalle turbolenze sul mercato delle materie prime e dalla crisi energetica“, aggiunge. L’auspicio – conclude Gorno Tempini – “è di poter lavorare ancor più al fianco delle imprese e delle amministrazioni, che dovranno essere in prima linea nella gestione delle risorse del Pnrr”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

