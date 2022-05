Caso Ruby, Salvini difende Berlusconi dopo la richiesta di condanna e la usa per la campagna sul referendum giustizia (ma non c’entra nulla) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non solo la difesa dell’altro leader, già protetto nel week end quando dentro Forza Italia si sono agitate le acque, ma anche il carico da novanta nella finora sonnecchiante campagna per il Sì ai referendum sulla giustizia. La richiesta di condanna a 6 anni di carcere per Silvio Berlusconi, accusato di corruzione nel processo Ruby Ter, da un lato ricompatta i capi dei partiti del centrodestra e dall’altro viene agitata come un manifesto da Matteo Salvini per spingere i quesiti referendari. Un connubio che appare strumentale, visto che si voterà su aspetti della giustizia che nulla hanno a che vedere con la vicenda che riguarda l’ex presidente del Consiglio, sotto processo con l’ipotesi di aver pagato le donne che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non solo la difesa dell’altro leader, già protetto nel week end quando dentro Forza Italia si sono agitate le acque, ma anche il carico da novanta nella finora sonnecchianteper il Sì aisulla. Ladia 6 anni di carcere per Silvio, accusato di corruzione nel processoTer, da un lato ricompatta i capi dei partiti del centrodestra e dall’altro viene agitata come un manifesto da Matteoper spingere i quesiti referendari. Un connubio che appare strumentale, visto che si voterà su aspetti dellachehanno a che vedere con la vicenda che riguarda l’ex presidente del Consiglio, sotto processo con l’ipotesi di aver pagato le donne che ...

