(Di mercoledì 25 maggio 2022) Una vita sprecata. La mia. Perché non si può tornare indietro nel tempo? Io invece ci ritorno. Ecco, siamo nel 1970, ho 18 anni, non so niente di teatro, di cinema, di comicità; una sola aspirazione: ...

Advertising

Aringoogle : RT @la_peau_douce_: Oggi ti porgo una domanda, uomo molto caro. Se, per assurdo, ti facessero compiere cent’anni, e nella tua città organiz… - angelino_braga : @serracchiani @Deputatipd CARO ENRICO SAPESSI QUANTO SONO INDIETRO DI COMPRENDOMIO I NIPOTINI SCEMI DI TOGLIATTI - settepale : RT @la_peau_douce_: Oggi ti porgo una domanda, uomo molto caro. Se, per assurdo, ti facessero compiere cent’anni, e nella tua città organiz… - AuricchioAurora : RT @riconquistareIT: - VedeleAngela : RT @riconquistareIT: -

Globalist.it

, troppo presto, morire a 62 anni è come nascere a 24 mesi: uno non ci crede. E io sono sicuro che fra una settimana Berlinguer apparirà alla televisione con una bella camicia Hawayiana. ...... quello piùagli amministratori locali, quello che abroga la legge Severino Sullo stesso ... Durante la direzione di alcuni giorni fa il segretarioLetta ripeteva: 'Noi siamo per il No, ma il ... Caro Enrico Berlinguer ti vogliamo sempre bene Ma Enrico Berlinguer è stato anche questo, e non ha mai smesso di esserlo, neanche quando gli impegni istituzionali lo costringeranno a soffocare i suoi istinti. Le sue inquietudini e il suo coraggio, ...Enrico Berlinguer, il comunista democratico. L’attualità del leader nato 100 anni fa, dal distacco dall’Urss alla questione morale. Il suo nome resta legato a quello di Moro e al progetto del comprome ...