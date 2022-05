Calciomercato Milan – Ibrahimovic si opera per continuare a giocare

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, visite e firma per #Origi dopo la finale di #UCL - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO #Milan | Accelerata per l'olandese #NoaLang, da tempo nel mirino: a breve incontro con il suo agente. Ro… - cmdotcom : ESCLUSIVO #Milan, #Leao ha una clausola da 150 milioni - LALAZIOMIA : 'Mou fa l'Italia', 'Juve, i 4 candidati al dopo Chiellini' e 'L'Inter ferma il pullman del Milan': le prime pagine… - cmdotcom : '#Mou fa l'Italia', '#Juve, i 4 candidati al dopo #Chiellini' e 'L'#Inter ferma il pullman del #Milan': le prime pa… -

2 Il direttore dell'area tecnica del, Paolo Maldini, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post con un video sui festeggiamenti dei tifosi rossoneri. Sotto nella didascalia un messaggio: 'E' successo. Orgoglio, felicità, ...1 Marco Amelia, ex portiere del, parla a Skysport: 'Se Ibrahimovic ha speso belle parole su Pioli vuol dire tanto. Tutti parlano bene di Pioli, anche negli anni scorsi alla Fiorentina o alla Lazio. Pioli è un uomo con valori ...Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista parlando dello scudetto, dei tifosi e non solo: ecco le parole dell’allenatore. Stefano Pioli è il condottiero che ha guidato il Milan verso il traguar ..."Non avevo mai visto niente di simile a quanto accaduto in questi giorni. Le migliaia di persone in strada, piazza Duomo gremita, una festa straordinaria. L’attesa è stata finalmente ripagata: è stato ...