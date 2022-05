Calciomercato: Barak-Napoli, contatti avviati tra le parti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il giocatore dell’Hellas Verona potrebbe realmente approdare in azzurro Nicolò Schira, esperto di mercato, riporta le ultime sul futuro di Antonin Barak. Tramite il suo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il giocatore dell’Hellas Verona potrebbe realmente approdare in azzurro Nicolò Schira, esperto di mercato, riporta le ultime sul futuro di Antonin. Tramite il suo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscalcionapoli1 : Da Milano – Napoli-Barak, colloqui in corso col Verona - areanapoliit : Barak al Napoli, trattativa in atto! Schira: 'Ecco quanto chiede il Verona' - calciomercato_m : MERCATO - Schira: 'Colloqui in corso tra il Napoli e l'Hellas Verona per Antonin Barak' - sscalcionapoli1 : Da Verona – Il Napoli insiste per Barak, ma c’è la forte concorrenza di un club di Premier - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Il Napoli punta Barak: il Verona chiede 20 milioni, ma c’è una speranza -