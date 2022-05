(Di mercoledì 25 maggio 2022) La situazione tra, Naomi e la WWE sta suscitando un numero incredibile di rumors: alcuni parlano di situazione delicatissima, altri parlano di work e altri semplicemente non sanno cosa stia accadendo. Lontana dai problemi della WWE,ha dichiarato che sarebbe molto interessata ad. L’ex campionessa femminile dell‘AEW ha molto potenziale e un match contro l’ex campionessa di SmackDown avrebbe i presupposti per diventare un vero e proprio classico della categoria. La parola alla dottoressa Parlando a Forbes,ha dichiarato:“Visto che è un argomento molto delicato ora, direi che mimolto...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Britt Baker: 'Mi piacerebbe affrontare Sasha Banks' - - TSOWrestling : Vedremo mai un match tra le due? #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Apparizione in #AIW a sorpresa per Britt Baker! #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : L'ex-campionessa femminile della #AEW avanza nella semifinale della #OwenHart Cup #TSOW // #TSOS -

The Shield Of Sports

... film drammatico del 2014 di Daniel Barnz, con Jennifer Aniston, Anna Kendrick,Robertson, ... con Liam Neeson, Pierce Brosnan, Anjelica Huston, Michael Wincott, Ed Lauter, Robert, John ...... film avventura, thriller, fantascienza del 2015 di Brad Bird, con George Clooney,Robertson, ... con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Max, Pruitt Taylor Vince, ... Britt Baker vorrebbe sfidare Sasha Banks Britt Baker sfrutta al meglio il tema più caldo degli ultimi giorni nel mondo del Pro-Wrestling e rivela di voler sfidare Sasha Banks. Sasha e Naomi continuano infatti a far molto discutere per il lor ...Sasha Banks è al centro di un vero e proprio caso, come sappiamo la WWE ha sospeso sia lei sia Naomi a tempo indeterminato. Durante una recente intervista con Forbes, Britt Baker ha elogiato la “Boss” ...