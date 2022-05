Aree Interne, Cammarano: “Per il Cilento 15 milioni di euro da non disperdere” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Presidente della 3 Commissione speciale Michele Cammarano a margine dell’audizione odierna: “Sanità, agricoltura e istruzione al centro della strategia nazionale per l’area interna salernitana”. “Presso la III Commissione Aree Interne abbiamo riunito i referenti istituzionali della seconda area SNAI, in Provincia di Salerno, costituita dai comuni del Cilento interno, per la quale sono previste progettualità per più di 15 milioni di euro. L’area in oggetto, rappresentata da Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide, comune capofila, al pari di quelle della strategia nazionale, è stata destinataria di ingenti finanziamenti che attengono a servizi essenziali come sanità, agricoltura, scuola e trasporti. Riteniamo giusto mettere in piedi un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Presidente della 3 Commissione speciale Michelea margine dell’audizione odierna: “Sanità, agricoltura e istruzione al centro della strategia nazionale per l’area interna salernitana”. “Presso la III Commissioneabbiamo riunito i referenti istituzionali della seconda area SNAI, in Provincia di Salerno, costituita dai comuni delinterno, per la quale sono previste progettualità per più di 15di. L’area in oggetto, rappresentata da Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide, comune capofila, al pari di quelle della strategia nazionale, è stata destinataria di ingenti finanziamenti che attengono a servizi essenziali come sanità, agricoltura, scuola e trasporti. Riteniamo giusto mettere in piedi un ...

Advertising

InfoCilentoWeb : Cammarano: 15 milioni per le aree interne del Cilento #Cilento #CilentoNotizie #michelecammarano - TgrRai : RT @TgrRaiMolise: #strade #viabilità #infrastrutture le risorse per la #fresilia spostate verso altri interventi per le aree interne #IoSeg… - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: #strade #viabilità #infrastrutture le risorse per la #fresilia spostate verso altri interventi per le aree interne #IoSeg… - TgrRaiMolise : #strade #viabilità #infrastrutture le risorse per la #fresilia spostate verso altri interventi per le aree interne… - IlG75359535 : RT @ProgettoOC: ?Come fare partecipazione nelle #areeinterne? ????L’#OfficinaPartecipazioneAreeInterne ha lavorato per trovare una rispost… -