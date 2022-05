Aka7even è pronto a inaugurare il suo primo tour

(Di mercoledì 25 maggio 2022)è una delle voci più belle e seguite della scena pop urban italiana. Dall’esordio nella scuola di Amici il cantante ha subito conquistato i suoi ascoltatori, non deludendoli nemmeno sul palco dell’Ariston. Adesso Luca Marzano èper salire sul palco per il suoin giro per l’Italia. Le sue canzoni ci hanno fatto ballare e continuano a conquistarci ad ogni nuova uscita. Luca Marzano, in arte semplicemente, ha esordito nella scuola di Amici lo scorso anno con i singoli Mi manchi e Loca. Arrivato a un passo dalla vittoria, l’artista nell’ultimo anno ha raggiunto vari traguardi e soddisfazioni, che forse non si sarebbe aspettato. Courtesy of Press OfficeLo scorso febbraio, infatti,ha debuttato con Perfetta così nella 72esima edizione del Festival ...

L'anno scorso è toccato a Sangiovanni e, per esempio. Come loro anche Luigi è giàper un grande palco: lo ha dimostrato puntata dopo puntata durante il Serale di Amici 2022 con le sue ......le Stelle) e l'addio di Arisa (che però poi voleva tornare) pare che un altro insegnante sia... Sui social la speaker non è molto amata anche se i fan die di Albe non smetteranno mai di ... Aka7even è pronto a partire con il suo primo tour: annunciati ospiti e date , che lo vedrà protagonista di uno show unico. Finalmente l’artista, dopo la vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAS, il debutto sul palco dell’Ariston e la recente nomina di cantante italiano pr ...Negli anni a Sanremo sono approdati vari volti del talent show, un cantante di Amici 21 è già pronto per il grande salto ...