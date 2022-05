WWE: Becky Lynch batte Asuka a RAW e andrà per il titolo a Hell in a Cell (Di martedì 24 maggio 2022) Becky Lynch è stata ufficialmente aggiunta alla card di Hell in a Cell, dovrà avrà la possibilità di riconquistare il titolo in un match valido per il Raw Women’s Championship. Durante l’episodio di ieri notte dedicato al brand rosso della WWE, Becky ha battuto Asuka nel Main Event, guadagnandosi così uno spot nel match per la cintura femminile al PPV Hell in a Cell, che inizialmente era stato già sancito come una contesa singola tra la giapponese e l’attuale campionessa Bianca Belair. “The Empress of Tomorrow” aveva sconfitto l’irlandese settimana scorsa, ottenendo la sua opportunità titolata, ma questa volta è andata diversamente. Becky Lynch batte Asuka: ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 24 maggio 2022)è stata ufficialmente aggiunta alla card diin a, dovrà avrà la possibilità di riconquistare ilin un match valido per il Raw Women’s Championship. Durante l’episodio di ieri notte dedicato al brand rosso della WWE,ha battutonel Main Event, guadagnandosi così uno spot nel match per la cintura femminile al PPVin a, che inizialmente era stato già sancito come una contesa singola tra la giapponese e l’attuale campionessa Bianca Belair. “The Empress of Tomorrow” aveva sconfitto l’irlandese settimana scorsa, ottenendo la sua opportunità titolata, ma questa volta è andata diversamente.: ...

