Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2022 ore 15:30

Viabilità DEL 24 MAGGIO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L'APPIA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA NOMENTANA E LA CASILINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L'APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA INVECE TRA VIA DI TOR CERVARA E L'ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA. SULLA PONTINA FORTI DISAGI PER LAVORI IN CORSO CHE BLOCCANO IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ...

