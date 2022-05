Vaiolo scimmie, Andreoni: “Malattia sessualmente trasmessa? Errore” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ un Errore considerare il Vaiolo delle scimmie una Malattia sessualmente trasmessa. Noi consideriamo questo genere di patologie quando il contagio avviene prevalentemente attraverso la via sessuale e questo non è il caso del Vaiolo delle scimmie che si trasmette per contatti stretti tra persone o per via aerea con le goccioline di saliva. E’ ovvio che qualsiasi patologia che si trasmette con un contatto stretto vede nel rapporto sessuale un possibilità che aumenta il contagio, ma dobbiamo fare attenzione, altrimenti dovremmo considerare la varicella o il morbillo o anche il Covid come malattie sessualmente trasmissibili”. A parlare all’Adnkronos Salute è Massimo Andreoni, primario di infettivologia ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ unconsiderare ildelleuna. Noi consideriamo questo genere di patologie quando il contagio avviene prevalentemente attraverso la via sessuale e questo non è il caso deldelleche si trasmette per contatti stretti tra persone o per via aerea con le goccioline di saliva. E’ ovvio che qualsiasi patologia che si trasmette con un contatto stretto vede nel rapporto sessuale un possibilità che aumenta il contagio, ma dobbiamo fare attenzione, altrimenti dovremmo considerare la varicella o il morbillo o anche il Covid come malattietrasmissibili”. A parlare all’Adnkronos Salute è Massimo, primario di infettivologia ...

