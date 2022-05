Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 24/05/22 (Di martedì 24 maggio 2022) Sentite, io sono la prima ad essere piena, satura e stracolma della saga degli Idardi a Uomini e Donne, però posso dire che oggi due risate me le sono fatte lo stesso? Si, dai, ok, non li sopportiamo più e li sentiamo ripetere la stessa tiritera da anni, però vedere Ida Platano palesemente in preda ad una crisi di nervi che ha iniziato a mandare Riccardo Guarnieri a fancxlo, sbraitando come una pazza dietro le quinte, con Gianni Sperti che nel frattempo si passava il gel disinfettante alle mani, Riccardo seduto sulla sedia e scioccato per lo sclero di Ida, Maria De Filippi sui gradini pisciata dalle risate per Riccardo scioccato dallo sclero di Ida… boh, io ho riso E vogliamo parlare della Platano che quando è incazzata inizia a parlare siciliano con la stessa scioltezza e padronanza del dialetto degli attori delle fiction di mafia di ... Leggi su isaechia (Di martedì 24 maggio 2022) Sentite, io sono la prima ad essere piena, satura e stracolma della saga degli Idardi a, però posso dire che oggi due risate me le sono fatte lo stesso? Si, dai, ok, non li sopportiamo più e li sentiamo ripetere la stessa tiritera da anni, però vedere Ida Platano palesemente in preda ad una crisi di nervi che ha iniziato a mandare Riccardo Guarnieri a fancxlo, sbraitando come una pazza dietro le quinte, con Gianni Sperti che nel frattempo si passava il gel disinfettante alle mani, Riccardo sedutosedia e scioccato per lo sclero di Ida, Maria De Filippi sui gradini pisciata dalle risate per Riccardo scioccato dallo sclero di Ida… boh, io ho riso E vogliamo parlare della Platano che quando è incazzata inizia a parlare siciliano con la stessa scioltezza e padronanza del dialetto degli attori delle fiction di mafia di ...

