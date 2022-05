Uomini e Donne chiude i battenti: al suo posto una soap spagnola (Di martedì 24 maggio 2022) Uomini e Donne si appresta a chiudere i battenti per questa stagione. Al posto del dating show di Maria De Filippi, su Canale 5, verrà trasmessa una serie televisiva spagnola inedita. Potrebbe interessarti: La replica di Uomini e Donne Fissata la data dell’ultima puntata di Uomini e Donne Il dating show condotto da Maria De Filippi termina il 1° giugno 2022. I protagonisti del Trono Classico per quella data avranno tutti concluso il loro percorso sul trono. Al contrario, il Trono Over potrebbe rimanere con un finale aperto. In occasione della puntata di lunedì 23 maggio, Ida Platano ha chiuso la conoscenza con Marco e si è riavvicinata all’ex Riccardo Guarnieri. Uomini e Donne è ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 maggio 2022)si appresta are iper questa stagione. Aldel dating show di Maria De Filippi, su Canale 5, verrà trasmessa una serie televisivainedita. Potrebbe interessarti: La replica diFissata la data dell’ultima puntata diIl dating show condotto da Maria De Filippi termina il 1° giugno 2022. I protagonisti del Trono Classico per quella data avranno tutti concluso il loro percorso sul trono. Al contrario, il Trono Over potrebbe rimanere con un finale aperto. In occasione della puntata di lunedì 23 maggio, Ida Platano ha chiuso la conoscenza con Marco e si è riavvicinata all’ex Riccardo Guarnieri.è ...

