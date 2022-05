Tale e Quale Show 2022, colpaccio per Carlo Conti: nel cast anche Jessica, Lulù e Clarissa Selassié! (Di martedì 24 maggio 2022) Le sorelle Selassié saranno nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show 2022? Sembra proprio questa la notizia bomba che sta iniziando a trapelare sul web e voci di corridoio dicono che starebbe per arrivare anche la comunicazione ufficiale. Ma sembrerebbe ormai fatta : le sorelle Selassié faranno parte della dodicesima edizione del fortunato programma di Carlo Conti. Ecco quanto si legge da TvBlog: Secondo quanto risulta a TvBlog, Carlo Conti e il suo gruppo di autore avrebbero scelto Jessica, Lulú e Clarissa Selassié, che saranno tra i concorrenti del programma del venerdì sera. Dunque, saranno loro ad assorbire la quota Grande Fratello che ormai da anni è fissa in ... Leggi su isaechia (Di martedì 24 maggio 2022) Le sorelle Selassié saranno neldella nuova edizione di? Sembra proprio questa la notizia bomba che sta iniziando a trapelare sul web e voci di corridoio dicono che starebbe per arrivarela comunicazione ufficiale. Ma sembrerebbe ormai fatta : le sorelle Selassié faranno parte della dodicesima edizione del fortunato programma di. Ecco quanto si legge da TvBlog: Secondo quanto risulta a TvBlog,e il suo gruppo di autore avrebbero scelto, Lulú eSelassié, che saranno tra i concorrenti del programma del venerdì sera. Dunque, saranno loro ad assorbire la quota Grande Fratello che ormai da anni è fissa in ...

