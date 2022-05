Stesso prezzo | meno prodotto | è shrinkflation L’Antitrust | “Monitoriamo il fenomeno” Assoutenti | “Svuota i carrelli anche del 30%”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022)sta monitorando il fenodella, cioè la pratica per cui le aziende riducono la quantità dinelle confezioni lasciando i prezzi invariati. A danno del consumatore. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato vuol verificare “se possa avere rilevanza ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, con particolare riferimento alla disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette“, ha dichiarato il direttore generale, Giovanni Calabrò, in audizione alla Commissione d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Calabrò ha assicurato che “l’Autorità è ben al corrente del feno”, sottolineando che “ciò che rileva non è la riduzione in sé della quantità dicontenuta nella confezione – decisione aziendale prima facie ...