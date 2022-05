Springsteen torna in tour con l’E Street Band | a Ferrara e Roma nel maggio 2023

(Di martedì 24 maggio 2022) Brucecon la sua Eno innel. E saranno in Italia con due due date: il 18(al parco Bassani) e il 21(al Circo Massimo, dove era già stato, applauditissimo, nel 2016). Il ritorno in pista è previsto all’inizio di febbraiocon una serie di date a cominciare dagli Stati Uniti, seguite da show negli stadi europei che inizieranno il 28 aprile a Barcellona per poi concludere ilcon un secondo passaggio nel Nord America a partire da agosto. Le tappe europee previste, oltre a quelle italiane sono Barcellona, ??Dublino, Parigi, Amsterdam, Landgraaf, Zurigo, Düsseldorf, Göteborg, Oslo, Copenaghen, Amburgo, Vienna, ...

Advertising

CateFerrara : LA NOTIZIA DEL GIORNO MONZA 25 LUGLIO 2023 scusate il maiuscolo ma torna il #Boss!!!!! -

Rockol.it

... stamattina presto finalmente l'annuncio: la E Street Bandin tour in Europa a partire dall'... Ha dichiaratoIl tour partirà il 28 aprile da Barcellona e si concluderà appunto a Monza ...Nel 1988 finalmentealla musica, incidendo con un pugno di amici tra cui T - Bone Burnett il ... tra cui Peter Case con il quale scrive Beyond the blues , definita da Brucela più ... Bruce Springsteen torna in tour: tre date in Italia Nel 2023 24 mag 2022 - Ufficiale: il Boss sui palchi nel 2023 con la E Street Band: biglietti in vendita questa settimana ...