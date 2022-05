Serie A: i bookie puntano sulla rivincita dell'Inter, in quota nerazzurri favoriti su Milan e Juve per il prossimo scudetto (Di martedì 24 maggio 2022) Mentre il Milan festeggia lo scudetto numero 19, per l'Inter è già tempo di pensare al prossimo campionato di Serie A, dove... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Mentre ilfesteggia lonumero 19, per l'è già tempo di pensare alcampionato diA, dove...

Advertising

LALAZIOMIA : Serie A: i bookie puntano sulla rivincita dell'Inter, in quota nerazzurri favoriti su Milan e Juve per il prossimo… - TUTTOJUVE_COM : Serie A: i bookie puntano sulla rivincita dell'Inter, in quota nerazzurri favoriti su Milan e Juventus per il pross… - romanewseu : Serie A, per i bookie Milan e Juventus favoriti per il prossimo scudetto: Roma in quota a 15 ??… - milanmagazine_ : SERIE A - I bookie puntano sulla rivincita dell'Inter, in quota nerazzurri favoriti su Milan e Juventus per il pros… - InterMagazine2 : SERIE A - I bookie puntano sulla rivincita dell'Inter, in quota nerazzurri favoriti su Milan e Juventus per il pros… -