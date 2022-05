“Se risuonano le armi | il diritto tace” Cosa non torna nel caso del soldato Vadim

(Di martedì 24 maggio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/Procuratore-1.mp4 Partiamo da un fatto, incontrovertibile. Il 28 febbraio nel villaggio di Chupakhivka, nella regione di Sumy, un uomo di 62 anni è morto. Da innocente. Se ne stava nella sua Ucraina quando la Russia di Vladimir Putin ha invaso il Paese e ha messo a ferro e fuoco le città. Qual giorno Oleksandr Shelipov esce di casa e nonpiù. Improvvisamente da un’auto carica di soldati russi in fuga, un sergente apre il fuoco e una raffica di kalashnikov lo uccide. È questa, in sintesi, il capo di accusa diShishimarin, il sergente 21enne di Putin, accusato dell’omicidio nonostante quella sua faccia da bambino. Semplice, e forse pure giusta, sembra anche la sentenza di condanna letta ieri dal tribunale di Kiev. Ilè stato dichiarato colpevole di crimini ...

"Un proverbio latino - ha spiegato ieri il procuratore generale militare italiano, Marco De Paolis - dice che quando le armi parlano, il diritto tace. Normalmente questo genere di fatti viene processato dopo la fine della guerra". "Va attesa la fine della guerra". I dubbi del procuratore militare su Vadim Colpevole o innocente? Eseguiva un ordine o commetteva un crimine di guerra? Ed era questo il momento giusto per processarlo? Sono queste le domande che si accavallano alle notizie su Vadim Shishimarin.