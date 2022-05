“Questa cosa non doveva uscire dal programma”. Laura Maddaloni, cosa è saltato fuori dopo l’Isola (Di martedì 24 maggio 2022) Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni, la guerra continua. Già all’Isola dei Famosi l’opinionista e l’ex concorrente del reality si erano più volte scontrate. Poi, subito dopo l’eliminazione la moglie di Clemente Russo è esplosa: “Se mi hanno eliminata è colpa tua. Me lo devi dire tu, ti ho sempre stimata e pensavo che la tua partecipazione sarebbe stata un valore aggiunto, ci tenevo troppo a piacerti probabilmente. Hai un ruolo ed è ovvio che se dici qualcosa vale. Hai sempre combattuto contro l’ignoranza della gente che ti criticavano per l’apparenza. E hai fatto lo stesso con me, hai forse dimenticato tutto e tu non sai proprio niente di me”. Vladimir Luxuria ha così risposto a Laura Maddaloni: “Non è vero, all’inizio mi sembravi schietta e io non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Vladimir Luxuria e, la guerra continua. Già aldei Famosi l’opinionista e l’ex concorrente del reality si erano più volte scontrate. Poi, subitol’eliminazione la moglie di Clemente Russo è esplosa: “Se mi hanno eliminata è colpa tua. Me lo devi dire tu, ti ho sempre stimata e pensavo che la tua partecipazione sarebbe stata un valore aggiunto, ci tenevo troppo a piacerti probabilmente. Hai un ruolo ed è ovvio che se dici qualvale. Hai sempre combattuto contro l’ignoranza della gente che ti criticavano per l’apparenza. E hai fatto lo stesso con me, hai forse dimenticato tutto e tu non sai proprio niente di me”. Vladimir Luxuria ha così risposto a: “Non è vero, all’inizio mi sembravi schietta e io non ...

