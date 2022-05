'Putin è scampato a un attentato'. Da Lenin a Gorbaciov, i golpe falliti (Di martedì 24 maggio 2022) Ucraina - Russia, "La pace è lontana. E nulla sarà come prima" Due mesi fa, Putin sarebbe sfuggito a un attentato. Lo rivela Kyrilo Budanov, capo del controspionaggio del ministero della Difesa di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Ucraina - Russia, "La pace è lontana. E nulla sarà come prima" Due mesi fa,sarebbe sfuggito a un. Lo rivela Kyrilo Budanov, capo del controspionaggio del ministero della Difesa di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov,… - RaiNews : 'C'e' stato un tentativo non molto tempo fa di assassinare Putin. E' stato addirittura aggredito, si dice, da rappr… - Alberto1968p : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov, capo… - lalevic_milovan : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov, capo… - StabiaChannel : #Mondo #Ucraina: 007 Kiev, Putin scampato ad attentato due mesi fa. Mosca valuta il piano di pace italiano LEGGI LA… -