Petrolio russo, “a giorni accordo Ue per embargo” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Ue raggiungerà l’accordo sull’embargo petrolifero alla Russia “entro pochi giorni”. A dirsene convinto è stato il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, parlando con la Zdf. “Raggiungeremo una svolta in pochi giorni”, ha dichiarato, sottolineando però che un embargo non indebolirà automaticamente il Cremlino: l’aumento dei prezzi globali del Petrolio dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato un embargo ha consentito a Mosca di incassare maggiori entrate pur vendendo volumi inferiori di greggio. Commissione europea e Stati Uniti stanno pertanto lavorando a una proposta destinata ad evitare in futuro di pagare “qualsiasi prezzo” per il Petrolio, limitando i prezzi globali, ha affermato. “È ovviamente una misura insolita, ma ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Ue raggiungerà l’sull’petrolifero alla Russia “entro pochi”. A dirsene convinto è stato il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, parlando con la Zdf. “Raggiungeremo una svolta in pochi”, ha dichiarato, sottolineando però che unnon indebolirà automaticamente il Cremlino: l’aumento dei prezzi globali deldopo che gli Stati Uniti hanno annunciato unha consentito a Mosca di incassare maggiori entrate pur vendendo volumi inferiori di greggio. Commissione europea e Stati Uniti stanno pertanto lavorando a una proposta destinata ad evitare in futuro di pagare “qualsiasi prezzo” per il, limitando i prezzi globali, ha affermato. “È ovviamente una misura insolita, ma ...

