Papa Francesco ha compiuto un esorcismo pubblico in piazza San Pietro? (Di martedì 24 maggio 2022) Di questa vicenda si è parlato nei giorni immediatamente successivi ma poi è caduta nel dimenticatoio. Da subito ci si è chiesti cosa sia veramente successo, e nonostante la smentita della Santa Sede non c’è ancora una verità conclamata. Alla fine della Santa Messa, il Papa fa un gesto che lascia esterrefatti tutti i presenti. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 24 maggio 2022) Di questa vicenda si è parlato nei giorni immediatamente successivi ma poi è caduta nel dimenticatoio. Da subito ci si è chiesti cosa sia veramente successo, e nonostante la smentita della Santa Sede non c’è ancora una verità conclamata. Alla fine della Santa Messa, ilfa un gesto che lascia esterrefatti tutti i presenti. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

DPCgov : 'Grazie per quello che avete fatto e che continuate a fare nel silenzio. Il bene non fa rumore ma costruisce il mon… - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco definisce 'assurda' la guerra in Ucraina e chiede di salvaguardare il 'diritto sacro' della pace nel… - Avvenire_Nei : Al via l'Assemblea generale. L'incontro di papa Francesco con i vescovi italiani - barbarajerkov : Il Cardinale Zuppi eletto da Papa Francesco nuovo presidente della Cei: «Ce la metterò tutta» - grmvader : Papa Francesco: 'Vengo a trovarti a Mosca', risposta: 'Per il momento rimani dove sei'. Draghi: 'Ti propongo piano… -