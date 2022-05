Nessun trofeo e prima volta senza Europa: anche Gasp ha colpe? (Di martedì 24 maggio 2022) Bergamo. Fuori da tutto e ancora senza alcun trofeo: anche Gasperini ha colpe? Premettiamo una cosa: la riconoscenza per i risultati della sua gestione è immensa e lo testimonia il tributo del pubblico alla fine della gara con l’Empoli. La migliore risposta dopo un ottavo posto che non accontenta le ambizioni e gli obiettivi di inizio stagione, soprattutto dopo un girone di andata con record di punti. In Italia il gioco espresso in questi anni possiamo definirlo rivoluzionarlo, mentre in Europa l’Atalanta ha dimostrato di poterci stare perché ha saputo apprendere anche dalle sconfitte feroci, partendo, proprio per fare un esempio, dallo 0-4 di Zagabria. Allora perché questo ottavo posto? Ci sono errori che possiamo imputare all’allenatore per la stagione appena ... Leggi su bergamonews (Di martedì 24 maggio 2022) Bergamo. Fuori da tutto e ancoraalcunerini ha? Premettiamo una cosa: la riconoscenza per i risultati della sua gestione è immensa e lo testimonia il tributo del pubblico alla fine della gara con l’Empoli. La migliore risposta dopo un ottavo posto che non accontenta le ambizioni e gli obiettivi di inizio stagione, soprattutto dopo un girone di andata con record di punti. In Italia il gioco espresso in questi anni possiamo definirlo rivoluzionarlo, mentre inl’Atalanta ha dimostrato di poterci stare perché ha saputo apprenderedalle sconfitte feroci, partendo, proprio per fare un esempio, dallo 0-4 di Zagabria. Allora perché questo ottavo posto? Ci sono errori che possiamo imputare all’allenatore per la stagione appena ...

