Navalny perde l'appello, confermata la condanna a 9 anni (Di martedì 24 maggio 2022) Il dissidente russo Alexei Navalny ha perso il suo ricorso in appello: la giustizia russa ha confermato infatti la sua condanna a nove anni di reclusione. "Un matto ha messo i suoi artigli sull'...

