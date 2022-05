Napoli, Hamsik sicuro: «Scudetto gettato via con Roma ed Empoli» (Di martedì 24 maggio 2022) Marek Hamsik, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha analizzato la stagione della squadra di Spalletti: le sue parole Marek Hamsik ha parlato ai microfoni de Il Mattino. Le parole dell’ex Napoli. Scudetto IN TURCHIA – «Un piacere enorme vincere a qualsiasi età e qualsiasi cosa. Io ricordo le feste per la Coppa Italia ma anche quella a Doha dopo la Supercoppa. Il titolo qui mi ha dato un’emozione straordinaria, così come le feste che hanno organizzato i tifosi». ESPERIENZA TURCA – «Ho trovato tutto quello che serve per vincere: organizzazione, un tecnico top che mi ha pure cambiato posizione in campo, compagni unici. Piano piano ci siamo resi conto che potevamo fare l’impresa, perché lì il titolo mancava dal 1984». Scudetto SFIORATO NEL 2018 – «Ancora una amarezza che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Marek, ex centrocampista e capitano del, ha analizzato la stagione della squadra di Spalletti: le sue parole Marekha parlato ai microfoni de Il Mattino. Le parole dell’exIN TURCHIA – «Un piacere enorme vincere a qualsiasi età e qualsiasi cosa. Io ricordo le feste per la Coppa Italia ma anche quella a Doha dopo la Supercoppa. Il titolo qui mi ha dato un’emozione straordinaria, così come le feste che hanno organizzato i tifosi». ESPERIENZA TURCA – «Ho trovato tutto quello che serve per vincere: organizzazione, un tecnico top che mi ha pure cambiato posizione in campo, compagni unici. Piano piano ci siamo resi conto che potevamo fare l’impresa, perché lì il titolo mancava dal 1984».SFIORATO NEL 2018 – «Ancora una amarezza che ...

Advertising

tuttonapoli : Hamsik: 'A Napoli ero felice, altrimenti non avrei rinnovato 5 volte nonostante offerte per partire' - MondoNapoli : Il Mattino - Hamsik: ”A Napoli ero felice. Il mio rimpianto più grande è non aver vinto lo scudetto” -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Hamsik: 'A Napoli ero felice, la squadra di Sarri è stata la più spettacolare degli ultimi dieci anni, quest'ann… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Hamsik: 'A Napoli ero felice, la squadra di Sarri è stata la più spettacolare degli ultimi dieci anni, quest'ann… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Hamsik: 'A Napoli ero felice, la squadra di Sarri è stata la più spettacolare degli ultimi dieci anni, quest'ann… -