Meloni: “Avremmo potuto andare al governo turandoci il naso. Ma con Pd e M5S nulla di buono è possibile” (Di martedì 24 maggio 2022) Giorgia Meloni galvanizza la platea radunatasi a Catanzaro, a sostegno della candidata di FdI Wanda Farro alle amministerative di giugno. Una stoccata agli alleati, un’altra al Pd, un’altra ai Cinque stelle: tanti i temi messi sul tappeto dalla leader di FdI. Il centrodestra anzitutto. Agli alleati dico “che la ‘conditio sine qua non’ per governare bene è rimanere nella propria metà campo. Voglio una proposta autenticamente di centrodestra. Non ci sto al racconto che in Italia per essere presentabile o sei di sinistra o vai a braccetto con la sinistra o governi con la sinistra. Siamo molto più presentabili noi della sinistra“. Un passaggio che ha naturalmente entusiasmato la platea. Meloni a Letta: Ius soli è la tua priorità. Se fossi di sinistra mi arrabbierei” Così come anche il riferimento all’ossessione del segretario del Pd Enrico Letta: “Per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022) Giorgiagalvanizza la platea radunatasi a Catanzaro, a sostegno della candidata di FdI Wanda Farro alle amministerative di giugno. Una stoccata agli alleati, un’altra al Pd, un’altra ai Cinque stelle: tanti i temi messi sul tappeto dalla leader di FdI. Il centrodestra anzitutto. Agli alleati dico “che la ‘conditio sine qua non’ per governare bene è rimanere nella propria metà campo. Voglio una proposta autenticamente di centrodestra. Non ci sto al racconto che in Italia per essere presentabile o sei di sinistra o vai a braccetto con la sinistra o governi con la sinistra. Siamo molto più presentabili noi della sinistra“. Un passaggio che ha naturalmente entusiasmato la platea.a Letta: Ius soli è la tua priorità. Se fossi di sinistra mi arrabbierei” Così come anche il riferimento all’ossessione del segretario del Pd Enrico Letta: “Per ...

Advertising

Luca4nrgs : RT @SecolodItalia1: Meloni: “Avremmo potuto andare al governo turandoci il naso. Ma con Pd e M5S nulla di buono è possibile” - SecolodItalia1 : Meloni: “Avremmo potuto andare al governo turandoci il naso. Ma con Pd e M5S nulla di buono è possibile”… - stefaninilucia1 : RT @stefaninilucia1: Vede il tragicomico è che siamo noi italiani a beatificare simili personaggi,se così non fosse non avremmo i 5S, e la… - stefaninilucia1 : Vede il tragicomico è che siamo noi italiani a beatificare simili personaggi,se così non fosse non avremmo i 5S, e… - MassimoMario1 : @DestroyUnion sono sempre stato presidenzalista, fino alle ultime elezioni usa, che mi hanno convinto a riconsidera… -