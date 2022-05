Le principesse Selassié presto in tv su Rai 1: ecco dove le vedremo (Di martedì 24 maggio 2022) Jessica, Clarissa e Lulù Selassié, le principesse etiopi che nessuno aveva mai visto prima del Grande Fratello Vip 6, sono riuscite non solo a conquistare parte del pubblico, ma ad arrivare alla vittoria del reality. In tutte le interviste di questi mesi hanno parlato di progetti musicali in cantiere e ora finalmente si sa qualcosa di più. Le principesse Selassié parteciperanno ad un noto programma tv su Rai 1: ecco qual è L’indiscrezione è arrivata dal noto sito TvBlog, che ha raccontato in esclusiva a quale noto programma televisivo parteciperanno le principesse Selassié: Tale e Quale Show. In questi mesi le abbiamo viste tante volte durante le prove di canto e sappiamo tutti della loro passione per la musica. Tutte e tre insieme sono un mix vincente, che piace ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 maggio 2022) Jessica, Clarissa e Lulù, leetiopi che nessuno aveva mai visto prima del Grande Fratello Vip 6, sono riuscite non solo a conquistare parte del pubblico, ma ad arrivare alla vittoria del reality. In tutte le interviste di questi mesi hanno parlato di progetti musicali in cantiere e ora finalmente si sa qualcosa di più. Leparteciperanno ad un noto programma tv su Rai 1:qual è L’indiscrezione è arrivata dal noto sito TvBlog, che ha raccontato in esclusiva a quale noto programma televisivo parteciperanno le: Tale e Quale Show. In questi mesi le abbiamo viste tante volte durante le prove di canto e sappiamo tutti della loro passione per la musica. Tutte e tre insieme sono un mix vincente, che piace ...

