L' appello | ' screening Tac polmone salvavita | entri nei Lea'

(Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Un manifesto-per "sensibilizzare la popolazione a rischio e la classe politica italiana ed europea sulla necessità di far rientrare lodel tumore del" con la Tac a basso dosaggio "fra gliessenziali. Non è invasivo, non è più costoso, e dovrebbe essere accessibile a tutti coloro che possono trarne beneficio". Giorgio Vittorio Scagliotti, direttore della Divisione di Oncologia medica dell'università di Torino, riassume così il messaggio che si intende lanciare con il 'Manifesto italiano PolmoniAmo', presentato oggi a Milano e realizzato con il sostegno di AstraZeneca. Un messaggio indirizzato a più destinatari, tra cui il Parlamento italiano, "che si chiama a un dovere civico: facilitare tutte quelle iniziative che tendono a consentire l'accesso a ...