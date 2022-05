Il ragazzo aggredito di notte con un cacciavite a Catania soltanto perché gay

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022)in strada aportava sullo zaino alcune spillette Lgbt: è successo a un attivista 22enne dell’Arcigay locale, il cui secondo nome è Fiore, che si è visto venire incontro con fare minaccioso unche ha provato a colpirlo con unalle 3 del mattino nella centralissima Via Umberto. Lui stesso ha raccontato sul suo profilo social, molto seguito in quanto riferimento per la comunità locale delle minoranze sessuali, la dinamica di quanto accaduto: “Stavo tornando a casa dopo un sabato sera trascorso con l* amic*. Mi trovavo a, in via Umberto, a metà strada per arrivare a casa, quando ad un certo punto passa un tizio losco con una Grande Punto di colore grigio metallizzato. Abbassa il finestrino, sporge la testa e ...