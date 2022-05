Il designatore Gianluca Rocchi: “Quest’anno ho perso il sonno per 2-3 errori evitabilissimi” (Di martedì 24 maggio 2022) “La cosa di cui sono pienamente soddisfatto è di come il gruppo ha gestito questo campionato. Ho dato delle regole, che sapevo che al gruppo piacevano. Tutti quanti le hanno rispettate. E dai giovani ho avuto grandi risposte. Mi sono piaciuti i comportamenti, il modo di stare in campo e il coraggio mostrato in tante situazioni. Dai giovani ho avuto tante risposte. Ho perso il sonno per due-tre errori evitabilissimi, la responsabilità è mia. Ci sono stati cali di concentrazione, dovremo fare attenzione”. Lo ha detto il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi nella conferenza stampa di fine stagione a Coverciano. E sul var: “Lo adoro, ha portato una giustizia ineguagliabile ed è folle pensare di farne a meno. Ma la tecnologia funziona se c’è un ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) “La cosa di cui sono pienamente soddisfatto è di come il gruppo ha gestito questo campionato. Ho dato delle regole, che sapevo che al gruppo piacevano. Tutti quanti le hanno rispettate. E dai giovani ho avuto grandi risposte. Mi sono piaciuti i comportamenti, il modo di stare in campo e il coraggio mostrato in tante situazioni. Dai giovani ho avuto tante risposte. Hoilper due-tre, la responsabilità è mia. Ci sono stati cali di concentrazione, dovremo fare attenzione”. Lo ha detto ildegli arbitri di Serie A e B,nella conferenza stampa di fine stagione a Coverciano. E sul var: “Lo adoro, ha portato una giustizia ineguagliabile ed è folle pensare di farne a meno. Ma la tecnologia funziona se c’è un ...

