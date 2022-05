I beauty look del settimo red carpet di Cannes 2022 (Di martedì 24 maggio 2022) Kristen Stewart punta ad una ponytail effetto messy che non dispiace, mentre Naomi Campbell rilancia il fascino della chioma extra liscia: questo e tanto altro tra le chicche beauty del settimo red carpet del Festival di Cannes. Difficile rubare la scena a Sharon Stone, ma non impossibile. Anche se, a dirla tutta, l’attrice ha semplicemente condiviso un momento prezioso con altre grandi celebrità, per cui non parleremmo di furto vero e proprio. Anche perché, nello spettacolo così come nel fashion, è importante anche saper condividere la scena. Sul settimo red carpet del Festival di Cannes 2022, Sharon Stone ritorna dopo il grande successo del suo primo giorno in Costa Azzurra e opta per un nuovo abito, questa volta verde smeraldo. Cambiano anche i toni ... Leggi su velvetmag (Di martedì 24 maggio 2022) Kristen Stewart punta ad una ponytail effetto messy che non dispiace, mentre Naomi Campbell rilancia il fascino della chioma extra liscia: questo e tanto altro tra le chicchedelreddel Festival di. Difficile rubare la scena a Sharon Stone, ma non impossibile. Anche se, a dirla tutta, l’attrice ha semplicemente condiviso un momento prezioso con altre grandi celebrità, per cui non parleremmo di furto vero e proprio. Anche perché, nello spettacolo così come nel fashion, è importante anche saper condividere la scena. Sulreddel Festival di, Sharon Stone ritorna dopo il grande successo del suo primo giorno in Costa Azzurra e opta per un nuovo abito, questa volta verde smeraldo. Cambiano anche i toni ...

Advertising

VanityFairIt : Se per l'estate avete voglia di darci un taglio, guardate in direzione Croisette, con Sharon Stone, splendida con l… - look_ur_beauty : @AkhilJustin77 Bangalore ra delhi kanna super city - IOdonna : Tutti i beauty e hair look del clan Kardashian-Jenner in Italia - imavnknsa : @look_ur_beauty Space pettandi - Naveen110502 : @look_ur_beauty Train lo vuna -