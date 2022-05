“Ha paura di lui!” | sospetti dietro l’abbandono di Guendalina Tavassi | spunta un’ipotesi che fa tremare

(Di martedì 24 maggio 2022) Emergono scottanti retroscena dopo l’annuncio in diretta dino ombre sulla sua scelta.(fonte mediasetplay)LA 19esima puntata de “L’Isola dei Famosi” si è rivelata un vero e proprio mattatoio per i principali favoriti per la finale. Nelle prime battute, infatti, Ilary Blasi ha annunciato ufficialmente ai naufraghi di Cayo Cochinos il prolungamento del programma sino al 27 giugno. La conduttrice ha in seguito chiesto conferma della loro partecipazione al reality nonostante la proroga repentina della finale, e le risposte ottenute hanno suscitato grande clamore a casa. In prima battuta è stato Alessandro Iannoni a rivelare il suo ritiro dal format, con grande scorno della madre Carmen Di Pietro e degli amici Nicolas, Edoardo e ...

Advertising

moankoa : A me lui fa troppa paura ha la faccia da sociopatico - CORNERNEWS24 : #Calcio - Mbappé: 'La Francia è il mio paese, è qui che voglio vivere' Mbappé: Al-Khelaifi: 'Da lui nessuna richies… - federicapoliti : RT @Contornidinoir: Alcuni incontri al #SalTo22 Tutti autori grandissimi, ho scelto di mettere al centro #LorianoMacchiavelli che riesce an… - ansacalciosport : Mbappé: 'La Francia è il mio paese, è qui che voglio vivere' Mbappé: . Al-Khelaifi: 'Da lui nessuna richiesta parti… - barabeke_it : @barone_rotto A naso direi di sì, certo che fa impressione è paura il girone dantesco in cui è stato catapultato. N… -

ilmessaggero.it

... sarebbe stata certo la persona giusta, ma forse avevadi bruciarsi". Un argomento, questo ...poi non ha mai tradito il suo maestro Pannella ed è rimasta veramente sconvolta dall'anatema che......di Anna Montesano) Carmen Di Pietro manda a fancul* Gennaro poi si offre come mamma sull'Isola/... C'è chi è pronto a restare fino al 27 marzo e chi, invece, non nasconde qualche. Chi ... Guendalina Tavassi, l'ex marito (Umberto D'Aponte) è uscito dal carcere. Parla la sorella di lui: «Ho paura a Emergono scottanti retroscena dopo l'annuncio in diretta di Guendalina Tavassi: spuntano ombre sulla sua scelta.“Che finale ti aspetti” è la domanda che Layz pone all’inizio del brano nel quale l’artista, a differenza dei precedenti, non si racconta in prima persona ...